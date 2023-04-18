Во Франции вновь прошли протесты против пенсионной реформы

В ряде городов Франции в понедельник, 17 апреля, в ходе массовых выступлений против пенсионной реформы президента страны Эмманюэля Макрона произошли беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией.

Акции состоялись в Париже, Лионе, Бордо, Марселе, Ренне и других французских городах. Как пишет газета Le Figaro, в Лионе протестующие жгли петарды, в Ренне полиции пришлось прибегнуть к слезоточивому газу и водометам, чтобы оттеснить протестующих от центра.

Между тем префектура Бордо сообщает о тридцати случаях поджога демонстрантами мусорных баков, в том числе перед участком полиции и у фасада банка LCL. В ходе стычек с одетыми в черное демонстрантами полиция применила слезоточивый газ.

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В Париже, по сведениям Le Figaro, к вечеру 17 апреля было проведено 11 задержаний.

"Программа на 100 дней" Макрона

Ранее в тот же день, 17 апреля, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил по телевидению с речью, в которой объявил о намерении воплотить в жизнь так называемую "Программу на 100 дней", призванную объединить страну. В рамках этой программы премьер-министр Франции Элизабет Борн должна будет подготовить предложения по вопросам условий труда, безопасности, образования и здравоохранения, указал он. По словам Макрона, результаты этой работы должны быть видны к отмечаемому 14 июля национальному празднику — Дню взятия Бастилии.

"У нас впереди 100 дней примирения, единства, амбиций и действий для Франции", — заявил Макрон. При этом он выразил сожаление, что пенсионная реформа не получила в стране поддержку большинства.

Со своей стороны, глава самого крупного профсоюза во Франции — CFDT — Лоран Бержер раскритиковал речь Макрона. "Это просто своего рода пустота, в ней нет ничего, мы ждали другого", — заявил он.

Одобрение КС Франции пенсионной реформы

14 апреля пенсионную реформу, предусматривающую, кроме прочего, повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, признал законной и одобрил Конституционный совет (КС) страны. Одновременно он отклонил запрос оппозиционных партий на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста.

При этом КС нашел и юридические ошибки и признал нелегитимными ряд статей законопроекта, в частности, положение о введении штрафов для компаний, отказывающихся трудоустраивать лиц старше 55 лет.

15 апреля закон о проведении пенсионной реформы подписал Макрон.

Протесты против пенсионной реформы во Франции

С середины января, когда проект пенсионной реформы был официально представлен общественности, во Франции идут массовые протесты против нее. В акциях принимают участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы и междугородние поезда и возникали серьезные проблемы с вывозом мусора.

До сих пор возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких среди развитых стран. Для сравнения, в Германии в этом году можно выйти на пенсию в возрасте 65 лет и 10 месяцев, а с 2024 года будет осуществляться дальнейшее повышение этого порога — в перспективе до 67 лет.

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