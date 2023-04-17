Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционера Владимира Кара-Мурзу

Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого обвинили в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организаций к 25 годам колонии строго режима. Об этом сообщил из суда корреспондент "Интерфакса".

Вводную и резолютивную части приговора огласил 17 апреля Московский городской суд. Процесс в отношении Кара-Мурзы-младшего начался в Мосгорсуде в марте и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В зал на оглашение приговора пустили только государственные агентства, всех остальных журналистов (около 50 человек) отправили в комнату для трансляций, сообщала "Медиазона". Её выключили, когда обвиняемого ввели в помещение.

6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Это больше, чем максимальный срок по статье о госизмене (20 лет), такое стало возможным благодаря обвинению политика в других преступлениях.

Судил политика судья Сергей Подопригоров, который включён в список Магнитского в США. Владимир Кара-Мурза активно лоббировал принятие списка Магнитского. Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера.

10 апреля Кара-Мурза выступил с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что гордится тем, что делал. В речи, которая была полностью опубликована в твиттере оппозиционера, он назвал правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Кара-Мурза отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, посчитавшего госизменой выступления о положении дел в России в западных странах, но гордится своими поступками.

Себя он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля. Политик выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что продолжает верить в страну и её людей.

Владимир Кара-Мурза находился в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о государственной измене, о фейках и об осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с "Открытой Россией".

По словам защиты Кара-Мурзы, за время нахождения в СИЗО он потерял 17 килограммов веса. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе значительно ухудшилось.

Независимые журналисты и правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Петицию подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики.

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