G7 усилит контроль за соблюдением санкций против РФ

Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) договорились усилить контроль за соблюдением санкций против РФ и более эффективно противостоять поставкам оружия России третьими странами. Участники встречи в японской Каруидзаве близ Нагано в понедельник, 17 апреля, заявили об усилении координации по предотвращению уклонения от санкций и получения нового оружия страной, развязавшей полномасштабную войну против Украины.

В заявлении, опубликованном МИД председательствующей в G7 Японии, подчеркивается намерение продолжить решительную поддержку Киева и санкционное давление на Москву. Министры иностранных дел "Группы семи" призвали РФ "немедленно и без всяких условий" вывести войска и военную технику из Украины. Они назвали неприемлемой ядерную риторику президента РФ Владимира Путина, заявившего о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси.

Ёсимаса Хаяси: G7 решительно отвергает попытки насильственного изменения международного порядка

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что G7 и страны-единомышленники должны продемонстрировать единство в совместных усилиях по помощи Украине. По его словам, мир находится сейчас "в историческом поворотном моменте". Страны "большой семерки" стремятся к работе с развивающимися странами глобального Юга, не поддерживающими санкционную политику в отношении РФ, указал он.

Одновременно участники встречи предостерегли от любых попыток насильственного изменения международного порядка. "Мы будем отвергать любые односторонние попытки навязать с помощью силы статус-кво", - заявил Хаяси. Он указал, что "большая семерка" демонстрирует твердую решимость поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права. В заявлении также подтверждается жесткая позиция G7 в отношении растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

Встреча глав внешнеполитических ведомств "большой семерки" проходит перед саммитом G7 в Хиросиме, который состоится в мае.

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