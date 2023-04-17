Еврокомиссия против запрета на импорт украинского зерна в Польшу и Венгрию

Еврокомиссия заявила, что решения Польши и Венгрии о временном запрете импорта украинского зерна на свою территорию неприемлемы.

"Важно подчеркнуть, что торговая политика - это исключительная компетенция ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы", - говорится в заявлении.

"В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", - заявила Еврокомиссия. Какие действия она предпримет, пока не сообщается.

Накануне власти Польши и Венгрии приняли решение временно запретить импорт зерна и целого ряда других продовольственных товаров из Украины с целью защиты собственного сельскохозяйственного сектора.

"Сегодня правительство приняло решение, запрещающее ввоз в Польшу зерновых и десятков других продуктов питания, которые я не могу перечислить, но все они указаны в приложении к постановлению", - заявил под бурные аплодисменты на партийном съезде председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

Политик подчеркнул, что Польша остается неизменным другом и союзником Украины и продолжит всецело поддерживать ее, однако в задачу руководства каждого государства входит в первую очередь защита интересов его граждан.

Запрет на импорт украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны, написал в воскресенье в твиттере министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

По его словам, согласовать систему, позволяющую украинскому зерну пересекать польскую территорию, не попадая на местный рынок, еще только предстоит на переговорах, которые, по сообщению государственного агентства Укринформ, намечены на понедельник.

После того, как Россия начала вторжение в Украину и заблокировала ее черноморские порты, возникли опасения, что традиционные рынки, получавшие украинское зерно, не найдут ему замену. Наиболее остро эта проблема касается стран Африки.

В результате руководство Евросоюза убедило Польшу выступить в качестве главного наземного перевалочного узла для украинского зерна, чтобы доставлять продовольствие по суше через ее территорию. Зерно также экспортируется через Румынию.

Однако вместо реэкспорта в Египет и другие страны польские компании сами стали скупать дешевое украинское зерно, что обрушило цену на этот товар и вызвало гнев местных фермеров, которых это в первую очередь ударило по карману.

Партия "Право и справедливость" (PiS) традиционно опирается именно на фермеров и в преддверии всеобщих выборов правительство решило пойти им навстречу и приняло постановление о запрете импорта украинских сельхозпродуктов, от зерновых до меда. По данным властей Украины, под запрет в том числе попал и транзит украинской продукции.

Позже правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявило, что также запрещает поставки украинского зерна, отметив, что существующая ситуация угрожает местным фермерам. Как пишет агентство Reuters, Будапешт не уточнил, когда именно вводится запрет, однако его действие должно закончиться в конце июня.

Украина недовольна



Качиньский также сказал, что Польша уже уведомила Киев о своем решении запретить импорт украинских продуктов питания, но в любой момент готова сесть за стол переговоров с украинскими коллегами, чтобы обсудить зерновой вопрос.

В субботу украинское министерство аграрной политики заявило, что решение властей Польши противоречит ранее достигнутым договоренностям, согласно которым до 7 июля Киев должен был поставлять через Польшу пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс только транзитом.

"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась трудная ситуация, но подчеркиваем, что в самом сложном положении находятся фермеры Украины, - сказано в заявлении ведомства. - Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры несут колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин".

Украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский выразил надежду на то, что Польша и Украина проведут переговоры по вопросу о зерне уже в понедельник, 17 апреля. "У нас есть надежда достичь соглашения с учетом тех тесных, близких и сильных отношений, которые у нас есть, особенно в последнее время", - цитирует агентство УНИАН интервью министра украинскому телевидению.

Как передает "Укринформ", Сольский до этого говорил, что из Украины в Польшу каждый месяц поставлялось от 500 тыс. до 700 тыс. тонн различной сельскохозяйственной продукции, в том числе зерно, масло, сахар, яйца, мясо и другие продукты.

Однако значительная часть этого объема идет транзитом в другие страны, отметил министр. По словам Сольского, около 150-200 тыс. тонн украинской сельскохозяйственной продукции продавалось непосредственно в Польше.

В начале апреля Украина согласилась приостановить импорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до нового сезона.

Польша остается одним из главных союзников Украины. Эта страна приняла наибольшее число украинских беженцев, а также является одним из лидеров по объемам отправленных Киеву вооружений и боеприпасов.

Зерновая сделка



С июля 2022 года Киев также продолжает экспорт своего зерна через свои морские порты в соответствиии с "зерновой сделкой", заключенной в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины.

Москва неоднократно выражала недовольство тем, как работает сделка и утверждала, что ее российская часть сделки не выполняется. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия задумается о необходимости зерновой сделки вообще, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту удобрений и продовольствия.

В прошлом месяце Россия заявила, что продлит соглашение еще на 60 дней, несмотря на то, что ООН, Украина и Турция настаивают на повторном продлении на 120 дней.

Сейчас европейские санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями (за исключением калийных). Несмотря на это, как указывали эксперты, проблемы с поставками все равно есть. Поэтому российские власти требуют снять значительную долю экономических санкций, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.

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