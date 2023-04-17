В Беларуси помилованы девять фигурантов "дела Tut.by"

Девять фигурантов уголовного "дела Tut.by" об уклонении от уплаты налогов компанией ООО "Тут Бай Медиа" освобождены от уголовной ответственности, сообщает белорусское издание Zerkalo.io.

"На днях в этой истории была поставлена точка - нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря). Еще раз спасибо всем, кто поддерживал и переживал", - написал на своей странице в Facebook гендиректор hoster.by Сергей Повалишев. Он был задержан в мае 2021 года по подозрению в причастности к пособничеству в уплате налогов. Имена других помилованных неизвестны.

Тогда же в мае силовики пришли с обыском в главный офис Tut.by в Минске и региональные офисы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно, а также по месту жительства некоторых сотрудников.

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Всего были задержаны 15 человек. Издание активно освещало массовые протесты в Беларуси 2020 года и было самым посещаемым медиа страны. В мае 2021 года сайт Tut.by заблокировали, а счета заморозили. В течение года части задержанным изменяли меру пресечения, напоминает Zerkalo.io.

В марте этого года главного редактора Tut.by Марину Золотову и гендиректора издателя "Тут Бай Медиа" Людмилу Чекину приговорили 12 годам лишения свободы за "распространение материалов с публичными призывами к захвату государственности власти и умышленные действия, направленные на возбуждение вражды и розни". Чекину также признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Суд над ними проходил в закрытом режиме. В июне 2022 года белорусские власти признали Tut.by экстремистской организацией, деятельность издающей его компании на территории страны была запрещено. "Очередная попытка режима убить честную журналистику в Беларуси. И личная месть чудесным женщинам и большим профессионалам", - прокомментировала приговор лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская.

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