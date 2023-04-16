В Киеве сообщили о возвращении в ходе "Пасхального обмена" 130 пленных

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в результате обмена 130 украинцев.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - написал Ермак в телеграм-канале в воскресенье.

Российские власти об обмене, приуроченному к Пасхе, пока не сообщали, отмечает РБК. При этом появилась информация, что пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором он поручает передать украинской стороне по случаю Пасхи группу военнопленных.

Россия и Украина регулярно сообщают об обменах пленными. О последнем Москва и Киев объявили 10 апреля. Тогда российская сторона, по информации Минобороны, вернула 106 российских военнослужащих. Украинская сторона вернула 100 человек, в том числе военных, моряков и представителей Нацгвардии, говорил Андрей Ермак.

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