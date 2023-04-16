Польша ввела запрет на импорт украинского зерна

Власти Польши приняли решение запретить импорт зерна и целого ряда других продовольственных товаров из Украины с целью защиты собственного сельскохозяйственного сектора.

"Сегодня правительство приняло решение, запрещающее ввоз в Польшу зерновых и десятков других продуктов питания, которые я не могу перечислить, но все они указаны в приложении к постановлению", — заявил под бурные аплодисменты на партийном съезде председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.

Политик подчеркнул, что Польша остается неизменным другом и союзником Украины и продолжит всецело поддерживать ее, однако в задачу руководства каждого государства входит в первую очередь защита интересов его граждан.

После того, как Россия начала вторжение в Украину и заблокировала ее черноморские порты, возникли опасения, что традиционные рынки, получавшие украинское зерно, не найдут ему замену. Наиболее остро эта проблема касается стран Африки.

В результате руководство Евросоюза убедило Польшу выступить в качестве главного наземного перевалочного узла для украинского зерна, чтобы доставлять продовольствие по суше через ее территорию. Зерно также экспортируется через Румынию.

Однако вместо реэкспорта в Египет и другие страны польские компании сами стали скупать дешевое украинское зерно, что обрушило цены на этот товар и вызвало гнев местных фермеров, которых это в первую очередь ударило по карману.

Партия "Право и справедливость" (PiS) традиционно опирается именно на фермеров и в преддверии всеобщих выборов правительство решило пойти им навстречу и приняло постановление о запрете импорта украинских сельхозпродуктов, от зерновых до меда.

Качиньский также заявил, что Польша уже уведомила Киев о своем решении запретить импорт украинских продуктов питания, но в любой момент готова сесть за стол переговоров с украинскими коллегами, чтобы обсудить зерновой вопрос.

Как передает агентство "Укринформ", в субботу украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что из Украины в Польшу каждый месяц поставляется от 500 тыс. до 700 тыс. тонн различной сельскохозяйственной продукции, в том числе зерно, масло, сахар, яйца, мясо и другие продукты.

Однако значительная часть этого объема идет транзитом в другие страны, отметил министр. По словам Сольского, около 150-200 тыс. тонн украинской сельскохозяйственной продукции продавалось непосредственно в Польше.

В начале апреля Украина согласилась приостановить импорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до нового сезона.

Польша остается одним из главных союзников Украины. Эта страна приняла наибольшее число украинских беженцев, а также является одним из лидеров по объемам отправленных Киеву вооружений и боеприпасов.

Зерновая сделка



С июля 2022 года Киев также продолжает экспорт своего зерна через свои морские порты в соответствии с "зерновой сделкой", заключенной в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины.

Москва неоднократно выражала недовольство тем, как работает сделка и утверждала, что ее российская часть сделки не выполняется. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия задумается о необходимости зерновой сделки вообще, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту удобрений и продовольствия.

В прошлом месяце Россия заявила, что продлит соглашение еще на 60 дней, несмотря на то, что ООН, Украина и Турция настаивают на повторном продлении на 120 дней.

Сейчас европейские санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями (за исключением калийных). Несмотря на это, как указывали эксперты, проблемы с поставками все равно есть. Поэтому российские власти требуют снять значительную долю экономических санкций, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.

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