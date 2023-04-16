Обстрел Славянска: ракета попала в пятиэтажный дом, среди погибших — двухлетний ребенок

По меньшей мере девять человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли в результате обстрела города Славянск в Донецкой области Украины, сообщили украинские власти. Под удар попал пятиэтажный жилой дом.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, около 16:00 российские войска нанесли удар по разным районам расположенного относительно недалеко от линии фронта города семью ракетами С-300; 21 человек получил ранения.

Глава администрации добавил, что одновременно армия РФ нанесла удар по городам Краматорск и Константиновка. По предварительным сведениям, от этих обстрелов никто не пострадал.

Украинская полиция пишет, что в результате обстрела были повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля. Самые большие разрушения — в одном из пятиэтажных жилых домов.

Российские военные не комментировали ситуацию. В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц.

"В результате удара в одной из пятиэтажек обрушились два верхних этажа. Сейчас идет разбор завалов. По информации полиции, там могут быть люди. В доме напротив возник пожар", — сказано в сообщении полиции.

Из-под завалов дома достали ребенка, он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи, заявила советник главы офиса президента Дарья Заривная. "К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи…", — написала она в своем телеграм-канале.

Офис Генерального прокурора Украины сообщает, что умершему ребенку было два года, а еще один ребенок — 14-летняя девочка — в результате удара получила ранения и сейчас находится в больнице.

Кириленко опубликовал в своем фейсбуке кадры, на которых видно спасение ребенка без признаков сознания из-под завалов (осторожно, видео может шокировать).

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел жилого дома в Славянске постом в своем телеграм-канале. "Государство-зло снова демонстрирует свою сущность, — написал он. — Просто среди белого дня убивая людей. Разрушая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность".

Спасательная операция продолжается, на месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Славянск находится недалеко от зоны боевых действий.

Зеленский ранее заявлял, что гипотетический захват Россией Бахмута обеспечит российским войскам "открытый путь" к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам Донецкой области.

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