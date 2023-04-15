На слушании в суде Бостоне 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс обвинили по двум пунктам закона о шпионаже. Один из них связан с незаконным копированием и передачей секретных оборонных материалов, другой – с незаконным перемещением оборонных материалов в несанкционированное место.

Отмечается, что пока обвинение Тейшейры связано только с документом, в котором описывался статус войны в Украине и содержались подробности о передвижении войск. По словам экспертов, следователи будут изучать каждый опубликованный документ по отдельности. За однократное нарушение Закона о шпионаже грозит до десяти лет лишения свободы.

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Слушание было коротким. Тейшейра подтвердил, что понимает своё право хранить молчание, ему назначили государственного защитника, прокурор потребовала заключить обвиняемого под стражу до суда — этот вопрос будет рассмотрен судом в среду, 19 апреля. Тейшейра и его семья не стали общаться с журналистами.

Тейшейру "без эксцессов" задержали в его доме в Массачусетсе в четверг, 13 апреля. Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозреваемый делился секретными данными с участниками чата на 20-30 человек в мессенджере Discord. Он заявлял, что хочет, чтобы они были лучше осведомлены о мире.

Агент ФБР под присягой сообщил, что Тейшейра имел доступ к секретным материалам с 2021 года. Эксперты говорят, что вопрос, почему молодой военнослужащий имел такой высокий уровень допуска, остаётся открытым – его должно решить Минобороны США.

По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьёзной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл "умышленным преступным актом".

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