Глава ЧВК "Вагнер" предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в программном материале в своём блоге предложил остановить войну в Украине, объявив её цели достигнутыми. Он считает, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Материал опубликован в телеграме, ссылка на него есть в канале "Кепка Пригожина", где появляются ответы его пресс-службы на запросы СМИ.

В тексте утверждается, что длительная война не находит поддержки в российских элитах, они названы в статье "глубинным государством". "Многие из тех, кто ещё вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит, — пишет Пригожин. — Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту".

По его утверждению, противники войны внутри элит саботируют решения, принимаемые для успешного продолжения войны. "На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу".

Как пишет Пригожин, готовящееся наступление украинской армии может закончиться прорывом линии фронта (вариант с успешным развитием российского нападения "до границ ДНР, Днепра или Польши" он назвал маловероятным). "В этом случае в [российской] армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует", – пишет глава ЧВК.

По его оценке, такое развитие событий может привести к социальному взрыву, угрожающему всем представителям элит, кроме высшего российского руководства: "народ уже ищет виноватых в том, что мы не самая сильная армия в мире, а в этой ситуации будут искать "крайних". При этом из его слов выходит, что разгром в войне он считает для страны лучшим вариантом развития событий, чем достижение промежуточных договорённостей, фиксирующих статус-кво.

Пригожина с 2014 года связывали с ЧВК "Вагнер", он отрицал это до сентября 2022 года. После признания связи, он регулярно высказывается о войне в Украине, публикует свои фотографии из зон активных боевых действий и критикует высокопоставленных российских чиновников.

Подразделения ЧВК "Вагнер", несмотря на сообщения о колоссальных потерях, показывают себя одними из самых боеспособных с российской стороны на войне в Украине. Однако многочисленные источники регулярно сообщают о конфликтах Пригожина и министерства обороны, которые, в частности, приводят к задержкам поставок вооружений и боеприпасов.

В одном из опубликованных документов, предположительно, американской разведки утверждается, что Путин лично пытался помирить Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу. Критика Пригожиным высокопоставленных чиновников пока не оказывала заметного влияния на их карьеры.

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