СМИ: утечка документов Пентагона - Гутерриш "действует в интересах России"?

В Белом доме считают, что генсек ООН охотно идёт на поводу у Кремля – об этом говорится в предполагаемых секретных докладах Пентагона, попавших в соцсети и на игровые форумы, подлинность которых сейчас устанавливается.

Последние файлы из утечки пересказывают частные беседы между Антониу Гутерришем и его заместителем, в том числе о продлении т.н. Черноморской зерновой инициативы. Представители американской администрации якобы отмечают "излишнюю благосклонность" главы ООН к России и его усилия по "улучшению экспортных возможностей Москвы".

В публикации также утверждается, что подход генсека, который допускает подключение к сделке лиц и компаний, находящихся под санкциями, "подрывает более широкие усилия по привлечению России к ответственности за её действия в Украине".

О содержании документа стало известно в среду, незадолго после того, как Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет существовать после 18 мая.

BBC приводит реакцию одного из неназванных источников в ООН, по мнению которого, организация делала "всё возможное, чтобы снизить мировые цены на продовольствие" и "смягчить последствия войны" для самых бедных.

Среди других файлов, которые начали всплывать в интернете с начала марта, – фронтовые карты, оценки потерь сторон в боях за Бахмут, календарь поставок военной техники ВСУ, а также информация о присутствии западного спецназа в Украине или вероятных попытках ЧВК "Вагнер" заполучить турецкое оружие.

По данным Washington Post, за массовой утечкой стоит молодой человек, работающий на одной из военных баз. На протяжении года он делился секретными оборонными документами с группой из 20 подростков-геймеров на сервере Discord.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!