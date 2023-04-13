Times: жизни британских граждан оказались под угрозой из-за утечек Пентагона

Жизни британских граждан оказались под угрозой в результате утечки данных американской разведки, пишет газета Times со ссылкой на председателя комитета по обороне Палаты общин британского парламента.

Ранее СМИ сообщали об утечке документа, датированного 23 марта, в нем утверждалось, что до 50 сотрудников британского спецназа были направлены в Украину вместе с другими западными спецподразделениями.

В документе не указано, где находятся эти силы и чем они занимаются.

"Значительная часть содержания этих отчетов является неправдой, манипуляцией, либо и тем, и другим, - цитирует Times представителя Министерства обороны Британии. - Мы настоятельно рекомендуем никому не принимать эти утверждения за чистую монету".

Пока Пентагон пытается выяснить источник массовой утечки секретных данных, британские чиновники, военные и разведчики не исключают появления новых документов.

"Пентагон сам не знает, что еще может появиться, - сказал Times источник в органах безопасности. - Это действительно вызывает беспокойство, и может быть еще больше разоблачений, прежде чем им удастся закрыть эту тему".

Бывший командир спецназа, а ныне – член британского парламента от Лейбористской партии Дэн Джарвис сказал изданию, что подобные операции с участием британского спецназа, как правило, окутаны тайной.

"Любая компрометация секретных материалов, касающихся их дислокации или численности, является не только политически неловкой, но и невыгодной в военном отношении. Это рискует поставить под угрозу безопасность и эффективность этих операций и может подвергнуть риску жизни людей", - сказал он.

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