Перестрелка между Арменией и Азербайджаном: семеро погибших

На границе Азербайджана и Армении днем 11 апреля произошла перестрелка, сообщили министерства обороны двух стран. Азербайджанская сторона сообщает о троих погибших своих военнослужащих, Минобороны Армении — о четырех погибших и шестерых раненых, причем трое из них, по этим данным, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Каждая из сторон при этом обвиняет другую в том, что та первой открыла огонь. Ереван заявляет, что армянские военные были обстреляны в районе села Тех на армянской территории недалеко от азербайджанского города Лачин. В Баку, в свою очередь, обвинили армянскую армию в интенсивном обстреле из стрелкового оружия позиций ВС Азербайджана близ Лачина.

По состоянию на поздний вечер 11 апреля оборонное ведомство Армении характеризовало обстановку в районе перестрелки как "относительно стабильную".

Напряженность вокруг Лачинского коридора сохраняется



Перестрелка произошла в нескольких километрах от Лачинского коридора, по которому проходит единственная дорога, соединяющая Армению с населенным армянами Нагорным Карабахом, являющимся частью международно признанной территории Азербайджана. И сам коридор, и армянский анклав контролируют российские миротворцы.

Ереван в последние месяцы неоднократно обвинял Баку в блокаде коридора, которая может привести к гуманитарной катастрофе. В конце марта непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обвинила ВС Азербайджана в нарушении линии соприкосновения в Лачинском коридоре. В Баку ответили, что принимают меры для предотвращения перевозки из Армении "живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения".

С 20 февраля в зоне карабахского конфликта действует двухлетняя гражданская миссия Евросоюза — EUMA, ставящая своей целью содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и укрепление безопасности в пострадавших от конфликта районах . Глава миссии — Маркус Риттер, бывший начальник германского Федерального управления полиции в Штутгарте. В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен расширить германское участие в EUMA.

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