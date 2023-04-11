Россия предложит пасхальное перемирие?

Москва может попытаться использовать предстоящий праздник Пасхи 16 апреля, чтобы отсрочить контрнаступления Украины, призвав к прекращению огня из уважения к религии, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Кремль избирательно призывает к прекращению огня в связи с религиозными праздниками, чтобы повлиять на ситуацию на фронтах. Москва, например, отказалась от прекращения огня на православную Пасху 2022 года, "чтобы не давать передышки киевским националистам" во время битвы за Мариуполь.

Американский аналитический центр утверждает: Кремль, скорее всего, отказался от прекращения огня, потому что в то время российские силы все еще удерживали инициативу на фронтах, но попросил о нем несколько месяцев спустя на православное Рождество, чтобы получить дополнительное время для подготовки российских сил к зимнему наступлению.

Кремль может призвать к пасхальному прекращению огня, потому что такая пауза принесет непропорционально большую пользу российским войскам и позволит им закрепить свои успехи в городе Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины весной 2023 года.

Украинские и российские источники говорят о снижении темпов российских наступательных операций по всей линии фронта за прошедшие выходные.

Российские силы продолжали проводить наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также на линии Авдеевка-Донецк. Российские силы, вероятно, добились незначительных успехов на юге Бахмута.

По данным министерства обороны Великобритании, за последние семь дней Россия, вероятно, усилила бронетанковые атаки в районе города Марьинка Донецкой области, в 20 км к юго-западу от Донецка.

За Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Оттуда контролируются подступы к Донецку и ключевая дорога.

Россия продолжает уделять первостепенное внимание обеспечению ресурсами операций в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, затрачивая значительные ресурсы для достижения минимальных успехов.

По данным ISW, динамика использования артиллерии на поле боя в Украине отражает тот факт, что российские силы используют артиллерию для компенсации своих деградировавших наступательных возможностей.

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