За поджог военно-учетного стола дали 19 лет лишения свободы. Это самый строгий приговор за антивоенный поджог

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил по 19 лет заключения сержанту полиции Росгвардии Роману Насрыеву и старшине МЧС Алексею Нуриеву за поджог здания администрации, в которой располагался военно-учётный стол. Первые 4 года они должны провести в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима.

На сегодняшний день это самый строгий приговор за антивоенный поджог.

По версии следствия, в ночь на 11 октября 2022 года Насрыев и Нуриев, выступая против вторжения России в Украину, разбили окно на первом этаже здания администрации города Бакал Челябинской области, где располагался военно-учетный стол, и бросили туда несколько бутылок с "коктейлем Молотова". В результате произошло возгорание, которое еще до приезда пожарных сумел ликвидировать сторож.

В ту же ночь мужчин задержали сотрудники челябинского управления ФСБ совместно с местной полицией.

Изначально в отношении них возбудили дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК), но потом обвинение переквалифицировали на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК, предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы).

Позже следователи ФСБ добавили к этому также обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, которая предполагает наказание от 15 лет колонии до пожизненного заключения.

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