РБК: из-за западных санкций "Аэрофлот" впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран

bbcrussian.com

О том, что "Аэрофлот" впервые в истории отправил лайнер Airbus A330-300 из своего парка на техобслуживание в Иран, РБК рассказали два источника, близких к перевозчику, и подтвердил его представитель.

Крупнейший иранский авиаперевозчик Mahan Air займется обслуживанием стоек шасси самолета. Представитель "Аэрофлота" заявил изданию РБК, что Mahan Air "имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества". Западные санкции, введенные в отношении России после начала войны в Украине, затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!