ISW: Россия использует религию в качестве оружия

С момента вторжения в соседнюю страну российские войска или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW).

"Российские власти закрыли, национализировали или насильственно преобразовали не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также разграбили, осквернили или преднамеренно уничтожили не менее 13 культовых сооружений" в захваченных украинских регионах, отмечают аналитики.

"Эти случаи религиозных репрессий, скорее всего, являются не единичными инцидентами, а частью целенаправленной кампании по систематическому искоренению "нежелательных" религиозных организаций в Украине и популяризации Московского патриархата", - указывают эксперты ISW.

Россия продолжает использовать религию в качестве оружия и может воспользоваться предстоящей православной Пасхой 16 апреля, чтобы призвать к прекращению огня из уважения к православию и тем самым отсрочить украинское контрнаступление, говорится в обзоре. В то же время сама РФ не проявляла такого уважения к религии в захваченных районах, указывается далее.

"Религиозные преследования со стороны России, вероятно, также являются частью продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленных на искоренение идеи независимой украинской нации или Православной церкви Украины", - считают эксперты ISW.

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