ISW: Россия использует религию в качестве оружия

Deutsche Welle

Vladimiras Putinas ir patriarchas Kirilas Foto: Sputnik / Scanpix

С момента вторжения в соседнюю страну российские войска или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW).