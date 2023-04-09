Эксперт: Перелом в войне произойдет не в Бахмуте

По словам старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона, ВС РФ продвигаются в Бахмуте, но "очень, очень медленно". Перелом в войне произойдет в другом месте, считает Майк Мартин.

Хотя внимание сейчас приковано к Бахмуту на востоке Украины, который Россия уже около шести месяцев пытается захватить, перелом в войне произойдет в другом месте. Такое мнение высказал в воскресенье, 9 апреля, в интервью DW Майк Мартин, старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.

"Российские (военные. - Ред.) попытаются перерезать линии снабжения, и это может привести к отступлению украинцев. Но если украинцы смогут удержать эту линию снабжения, тогда они удержат Бахмут", - предположил Мартин. По его словам, ВС Украины заинтересованы в удержании Бахмута с единственной целью, чтобы сковать действия российской стороны. Эксперт, однако, ожидает перелома в войне в другом месте, к примеру, в Запорожье.

ВС РФ действуют в Бахмуте "очень, очень некомпетентно"

По мнению Мартина, ВС РФ действуют в Бахмуте "очень, очень некомпетентно". На данный момент они контролируют город с трех сторон, но им не удалось заманить в ловушку все украинские силы, добавил специалист. По его словам, российские военные продвигаются вперед, захватывая здание за зданием в центре города. "Так что прогресс с российской стороны есть, но он очень, очень медленный, и за него ей приходится платить высокую цену", - отметил собеседник DW.

Он уточнил, что если раньше спецслужбы полагались главным образом на прослушивание коммуникаций и использование спутниковых снимков для изучения дислокации различных сил, то теперь они используют преимущественно соцсети. "Все разведслужбы сидят в Twitter и Telegram и просматривают все загружаемые видео. И это позволяет им составить действительно хорошую актуальную картину происходящего", - добавил Мартин.

"Ситуация в Бахмуте - сложная"

Украина контролирует ситуацию в Бахмуте, которая остается "сложной" на фоне численного превосходства российских войск, заявил 8 апреля спикер Восточной группировки вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Ситуация - сложная", ВС РФ концентрирует максимальные усилия для захвата Бахмута, отметил он. "Все решения принимаются, чтобы не позволить" российским военным "прорвать нашу оборону, нанести им максимальный урон и сохранить личный состав", добавил Череватый.

Между тем Минобороны Великобритании ранее сообщило, что Россия добилась дальнейших успехов в Бахмуте и теперь с большой долей вероятности продвинулась в центр этого города и захватила западный берег реки Бахмутка.

В интернете ранее опубликовали массив утекших секретных документов США, передавала газета The New York Times. Так, на анонимном форуме 4chan была размещена карта, на которой виден ход боевых действий в Бахмуте. Один из источников NYT рассказал, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны украинских чиновников, поскольку у Киева не было доступа к некоторым документам, которые попали в сеть.

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