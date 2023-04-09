В центре Марселя обрушился жилой дом

Власти выясняют причину обрушения здания в городе на юге Франции. На месте происшествия возник пожар. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В центре Марселя во Франции обрушилось жилое здание, сообщил мэр города Бенуа Пайян в ночь на воскресенье, 9 апреля. Инцидент произошел около 00.40 по местному времени (01.40 мск) - рухнул дом №17 по улице Тиволи, частично обрушились соприкасавшиеся со зданием дома.

Власти уточняют причину происшествия и количество пострадавших. Жители близлежащих домов эвакуированы. Не менее двух человек получили легкие ранения, пишет издание La Provence.

Префект региона допускает взрыв газа

Пайян отметил, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Градоначальник также указал, что причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен. Обрушение могло быть вызвано взрывом газа, заявил префект региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Кристоф Мирман в комментарии агентству AFP. По сообщениям очевидцев, обрушению предшествовал взрыв.

Происшествие стало одним из крупнейших обрушений зданий в Марселе за последние годы и сравнимо с событиями ноября 2018 года, когда в результате обрушения двух зданий в Марселе погибли восемь человек. В том случае оба дома нуждались в ремонте, отмечают СМИ.

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