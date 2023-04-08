Журналист Аркадий Бабченко объявлен в России "иноагентом"

Министерство юстиции России в пятницу, 7 апреля, объявило "иноагентом" журналиста Аркадия Бабченко. В реестр также внесено общество с ограниченной ответственностью "Хроникёр".

Аркадий Бабченко - оппозиционный российский журналист, военный корреспондент, участник двух Чеченских войн в составе российской армии.

Как утверждает Минюст РФ, "Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".

В 2017 году Бабченко, опасаясь за свою безопасность, эмигрировал в Украину, где в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Бабченко покинул Украину.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в международный розыск.

Предыдущие пополнения списка

В прошлую пятницу, 31 марта, Минюст РФ объявил иноагентами трех человек: лидера группы "Ногу свело!" музыканта Максима Покровского, бывшего координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергея Бойко (штабы Навального были признаны в России экстремистской организацией и запрещены), а также председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова.

Тогда же ведомство включило в реестр иноагентов три организации: "Теплица социальных технологий", "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".

Еще неделей ранее, 23 марта, Минюст внес в список иноагентов пять человек, в том числе правозащитника Павла Чикова, блогера Илью Варламова и самарскую активистку Светлану Ладу-Русь (Пеунову).

В феврале список "иноагентов" пополнили в том числе журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

По новому закону это просто

С 1 декабря 2022 года в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" - теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Кроме того, 1 декабря Минюст опубликовал новый - единый - реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра - НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.

Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие два с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра - лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе - бывшие.

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