Юридическая война из-за таблеток для аборта. В США судьи за час вынесли два противоречащих друг другу решения

Назначенный бывшим президентом США Дональдом Трампом федеральный судья в Техасе в пятницу приостановил действие документа, разрешающего использование в США препарата для медикаментозного аборта - мифепристона.

Через час назначенный другим экс-президентом Бараком Обамой федеральный судья в Вашингтоне опубликовал конкурирующее постановление, согласно которому доступ к таблеткам для абортов должен сохраниться в 17 штатах (именно их представители обратились в суд).

Мифепристон был разрешен для использования в США на протяжении более чем 20 лет, чаще всего его используют для прерывания беременности.

Поскольку два судебных постановления противоречат друг другу, вероятно, в итоге дело будет решаться в Верховном суде.

"Психологические эффекты" препарата

В 67-страничном заключении судья Мэтью Касмарик в Амарилло, штат Техас, приостановил действие разрешения, выданного FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) на препарат мифепристон. Постановление вступит в силу только через семь дней, чтобы у правительства была возможность его оспорить.

Министерство юстиции США уже подтвердило, что намерено подать апелляцию на это решение.

Решение судьи Касмарика может не только ограничить доступ к препарату для миллионов женщин в США, но и ставит под угрозу всю американскую систему регулирования медикаментов.

В прошлом году Верховный суд ликвидировал конституционную защиту права на аборт, что привело к волне запретов на прерывание беременности, вводимых властями отдельных штатов.В иске, который рассматривал Касмарик, противники абортов утверждали, что безопасность мифепристона никогда не изучалась должным образом.

В своем постановлении судья заявил, что одобрение препарата FDA нарушило федеральные правила, разрешающие ускоренное одобрение некоторых лекарств (ведомство потратило четыре года на изучение мифепристона, прежде чем он был одобрен в 2000 году).

Судья также заявил, что FDA не приняло во внимание "психологические эффекты" от применения мифепристона и показатели его безопасности. "Неспособность FDA [учесть эти факторы] не следует упускать из виду или преуменьшать", - говорится в заключении. (FDA, Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) и другие медицинские организации убеждены, что мифепристон безопасен для использования).

Атака на права женщин и на рынок лекарств

Эллисон Уилан, доцент юридического колледжа Университета штата Джорджия, которая подала юридическую справку в пользу решения FDA о допуске препарата на рынок, отмечает, что в документе используется термин "нерожденный человек", а не "плод".

"Он [Касмарик] специально выбирал исследования для цитирования, чтобы обосновать свои выводы о вреде и небезопасности абортов, не цитируя множество исследований, которые опровергают эти выводы", - подчеркивает она.Президент США Джо Байден назвал решение судьи в Техасе идеологической атакой на права и свободы женщин.

"Суд […] подменил своим заключением решение FDA, экспертного агентства, которое выдает разрешения на лекарства, - сказал он. - Если это постановление останется в силе, то практически ни один медикамент, одобренный FDA, не будет защищен от подобных политических и идеологических нападок".

Президент влиятельной Американской медицинской ассоциации Джек Резнек заявил, что "безрассудно и опасно" позволять судьям вмешиваться в деятельность FDA.

Консервативная христианская правозащитная группа Alliance Defending Freedom, которая представляла интересы истцов в судебном процессе, назвала решение Техаса "значительной победой" для женщин и врачей.Президент другой группы противников абортов "Марш за жизнь" Жанна Манчини назвала решение "большим шагом вперед для женщин и девочек".

Однако через час после решения Техаса другой федеральный судья, на этот раз в штате Вашингтон, издал конкурирующее 31-страничное судебное постановление по другому делу, решив, что FDA должен обеспечить доступ к препарату в штатах, управляемых подавшими иск демократами.

Судья Томас О. Райс частично удовлетворил иск представителей 17 штатов и округа Колумбия, требовавших расширения доступа к мифепристону. Райс не стал одобрять дополнительные меры по увеличению доступности препарата, однако запретил FDA вводить новые ограничения на доступ к препарату в штатах, подавших иск.

Генеральный прокурор Вашингтона Боб Фергюсон назвал это решение "огромной победой".

Доцент школы права университета Питтсбурга Грир Донли подтвердила агентству Reuters наличие "явного прямого конфликта" между решениями судов в Техасе и Вашингтоне, разрешить который может Верховный суд.

Запас мифепристона

Мифепристон, являющийся частью двухкомпонентной схемы медикаментозного аборта, прерывает беременность, в то время как второй препарат, мизопростол, опорожняет матку.

Изначально он был одобрен для абортов у пациенток со сроком беременности до семи недель. В 2016 году этот срок был увеличен до 10 недель. Мифепристон также используется для лечения женщин, перенесших выкидыш.

На прошлой неделе губернатор штата Вашингтон от Демократической партии объявил, что власти подготовили трехлетний запас мифепристона на случай, если он станет недоступным по всей стране.

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