The New York Times: Пентагон расследует утечку секретных документов о подготовке украинского наступления

Министерство обороны США проводит расследование о том, каким образом в твиттере и телеграме появились секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед планирующимся контрнаступлением на фронте. Об этом cо ссылкой на The New York Times сообщает Meduza.

Чиновники администрации Джо Байдена "работают над удалением" файлов, появившихся в соцсетях ранее на неделе, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось, отмечает газета. "Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос", — заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Утекшие документы с грифом "совершенно секретно" датируются 1 марта 2023 года и, в частности, содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и расходах боеприпасов. Но в них не приводятся конкретные планы боевых действий о том как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.

Как пишет NYT, в материалах, например, есть данные о 12 боевых бригадах, создаваемых ВСУ. Девять из них подготавливаются и снабжаются США и НАТО. Часть из них должны быть укомплектованы к 31 марта, остальные — к 30 апреля. Каждая бригада насчитывает от четырех до пяти тысяч военнослужащих. Согласно секретным документам, в общей сложности для девяти бригад потребовалось более 250 танков и более 350 механизированных машин.

По мнению военных аналитиков, опрошенных изданием, попавшие в сеть секретные документы были частично отредактированы. В частности, они завышают американские оценки числа погибших на войне украинцев и занижают такие же данные по россиянам. Так, в документах утверждается, что на войне погибли от 16 000 до 17 500 российских солдат, а Украина потеряла 71 500 военнослужащих.

Эксперты считают, что эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы. Но некоторые слайды выглядят подлинными и могут дать ценную информацию российской разведке.

Документы активно распространяются прокремлевскими телеграм-каналами.

"Эта утечка — первый прорыв российской разведки, обнародованный с начала войны", — заключает NYT.

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