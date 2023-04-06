В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее.
Макрон прибыл в Пекин во вторник, в среду к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам Макрона, сложившийся кризис угрожает тем, что крупные мировые державы разделятся на враждующие блоки.
“Российская агрессия в Украине нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы сможете убедить Россию и вернете всех за стол переговоров”, - сказал Эммануэль Макрон китайскому лидеру.
Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что ситуация в Украине "не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования".
Киев будет готов провести переговоры с Москвой о Крыме, если ВСУ выйдут на границы полуострова в ходе военных действий, сказал перед этим в интервью Financial Times заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
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