Россия не исполнила более 2 тысяч решений ЕСПЧ

Совет Европы в четверг опубликовал ежегодный отчёт об исполнении странами-членами этой организации решений Европейского суда по правам человека.

Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчёркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, принятым судом к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.

Как отмечает Совет Европы, к концу прошлого года ожидалось исполнение более 6 тысяч решений ЕСПЧ, 2352 из них, то есть около 40%, приходилось на Россию. В Комитет министров Совета Европы, который занимается мониторингом исполнения решений суда, за прошлый год поступило 413 новых решений ЕСПЧ, из них было исполнено только три.

Выплаты компенсаций по решению ЕСПЧ от России ожидают в 1102 случаях, а общая сумма невыплаченных российскими властями компенсаций превышает 2 миллиарда евро, из которых более 1,8 млрд приходится на компенсации по делу "Юкоса" и 10 миллионов - по делу "Грузия против России".

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ЕСПЧ в прошлом году, в частности, вынес решение в пользу российских Свидетелей Иеговы, признав признание этой организации экстремистской и уголовное преследование её последователей нарушением прав человека.

В январе 2023 года суд постановил, что его юрисдикция позволяет рассматривать жалобы о событиях в Донбассе начиная с 2014 года, в частности при рассмотрении исков, связанных с катастрофой малайзийского "Боинга".

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