Министр сельского хозяйства Польши ушёл в отставку из-за украинского зерна

Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку. Причиной стали многочисленные протесты польских фермеров, недовольных продлением зерновой сделки с Украиной. Накануне Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного ввоза зерна из Украины ещё на год. Польские аграрии, как и сам Ковальчик, считают, что эта мера дискриминирует польских производителей зерновых.

В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Кроме зерновых, пошлины и квоты были отменены и на другую украинскую сельскохозяйственную продукцию, включая масличные культуры, сахар, мясо птицы и яйца.

Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши. Приток дешёвой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привёл к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. Они не могут снижать цены на свои продукты, и их производство становится убыточным.

Брюссель предложил в общей сложности 56,3 миллиона евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам. Из этой суммы Польша получит почти 30 миллионов евро, Болгария – 16,7 миллиона, а Румыния – 10 миллионов. Решение было одобрено странами ЕС 30 марта. Но власти пострадавших стран считают эти выплаты слишком маленькими, а меры – недостаточными.

Польские фермеры высказывали министру недовльство начиная с декабря прошлого года. На сельскохозяйственной ярмарке в Кельце 18 марта Ковальчик был освистан участниками, во избежание драки ему пришлось покинуть ярмарку. На Европейском форуме фермеров в Ясёнке в него бросали яйца.

31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчёркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства. Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года. После этого Ковальчик заявил о своей отставке.

Преемником Ковальчика на посту министра сельского хозяйства и развития сельских регионов станет Роберт Телус, глава Сельскохозяйственного комитета в польском парламенте. Ковальчик останется в правительстве в качестве "министра без портфеля".

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