Фу Цун прокомментировал заявление о "безграничной дружбе" Москвы и Пекина, сделанное по результатам визита президента России Владимира Путина в Китай накануне российского вторжения в Украину. "[Дружба] без границ – не более чем риторика", – заявил он.

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При этом посол сказал, что Китай не осудил нападение России на соседнюю страну, так как понимает её нарратив об оборонительной войне против НАТО и считает, что "первопричины сложнее", чем говорят западные лидеры.

Также Фу Цун подчеркнул, что Китай не поставляет и не будет поставлять России оружие, а американские утверждения об обратном являются распространением "лжи по телевизору".

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