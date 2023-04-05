Трампу предъявлены обвинения в фальсификации отчетности. Он не признал вину и сказал сторонникам, что судья его ненавидит

Бывший президент США Дональд Трамп в уголовном суд Манхэттена в Нью-Йорке отверг все выдвинутые против него обвинения в финансовых махинациях по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Всего обвинения были предъявлены по 34 пунктам - по количеству ложных записей, внесенных в отчетную документацию.

После прибытия в суд Трамп сдался властям и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Это стандартная процедура в подобных случаях - в момент ареста обычно надевают наручники (и зачитывают права), но для экс-президента сделали исключение. У Трампа также могли взять отпечатки пальцев и сфотографировать для дела, однако его адвокаты отказались отвечать на вопрос, были ли соблюдены эти формальности.

Статьи по теме: Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, он арестован

Через полчаса после прибытия в суд Трамп поднялся в зал заседаний на 15-м этаже, где проходило слушание. Еще примерно через час он покинул здание суда и отправился в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Там он выступил перед своими сторонниками с 25-минутной речью, заявив, что полностью невиновен и стал жертвой козней демократов, которые "стремятся разрушить" Америку.

"У меня судья-ненавистник Трампа из семьи ненавистников Трампа!", - заметил экс-президент, подчеркнув, что абсолютно все комментаторы и юристы убеждены в безосновательности выдвинутых против него обвинений (это ложное утверждение).

Трамп приехал в суд в кортеже из десятка машин и с охраной, которые положены ему как бывшему президенту.

Кортеж Трампа прибыл в суд из Трамп-тауэр, куда экс-президент приехал из Флориды накануне. Возле суда собрались многочисленные сторонники и противники Трампа, а также журналисты; прилегающая территория была оцеплена полицией и сотрудниками Секретной службы, которая охраняет Трампа.

Несмотря на многочисленные запросы и интерес со стороны журналистов, суд не разрешил вести прямую трансляцию из зала заседаний, позволив пятерым фотографам лишь сделать несколько снимков перед началом слушаний.

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого было открыто уголовное дело.

Расследование в отношении Трампа касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но Трамп и его адвокат оформили ее как плату первого второму за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп категорически отрицает, что у него был секс со Сторми Дэниэлс. Он называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

Буквально несколько часов спустя после ареста Трампа Дэниэлс проиграла иск в апелляционном суде в Лос-Анджелесе иск о диффамации, который она вчинила в 2018 году тогда еще президенту. Суд обязал истицу выплатить Трампу 122 тыс. долларов судебных издержек.

Поводом для ее иска стали заявления политика, будто она солгала, когда рассказывала, что какой-то мужчина угрожал ей и ее ребенку и "требовал оставить Трампа в покое".

Подробности обвинений

Как говорится в документах, которые были обнародованы после заседания, Дональд Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью сокрытия порочащей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года.

Во время выборов, на которых Трамп одержал победу, были зафикированы попытки выявить, приобрести и похоронить негативную информацию о нем и повысить его электоральные перспективы. Затем экс-президент приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, а также пытался нарушить законы штата и федеральные законы о выборах.

Согласно обвинительному заключению, в общей сложности окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени. Помимо выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, в деле идет речь еще о двух эпизодах.

В одном случае компания American Media Inc. (AMI) заплатила 30 тысяч долларов США бывшему швейцару Трамп-тауэр, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке Трампа. В другом случае AMI заплатила 150 тысяч долларов женщине, которая утверждала, что у нее были сексуальные отношения с Трампом.

"В третьем случае - за 12 дней до всеобщих президентских выборов - специальный советник (речь идет о Коэне, который занимал эту должность в Trump Organization - прим. Би-би-си) перевел 130 тысяч долларов адвокату актрисы фильмов для взрослых. Советник, который с тех пор признал себя виновным и отбыл срок в тюрьме за незаконное участие в избирательной кампании, осуществил платеж через подставную корпорацию, финансируемую через банк на Манхэттене", - говорится в документах.

Впоследствии Трамп возместил Коэну расходы посредством чеков, замаскированных под оплату юридических услуг, оказанных в соответствии с несуществующим договором. В общей сложности было выписано 11 чеков, говорится в заключении.

"В деловую документацию Нью-Йорка было внесено 34 ложные записи, чтобы скрыть первоначальный тайный платеж в размере 130 тысяч долларов США. Кроме того, участники схемы предпринимали шаги, искажающие в налоговых целях истинный характер возмещения расходов", - говорится в документах.

Доводы обвинения и защиты

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который выдвинул обвинения против Трампа, на пресс-конференции несколько раз повторил, что точность финансовой документации очень важна, "тем более в Манхэттене - мировом финансовом центре".

По его словам, именно поэтому прокуратура Манхэттена имеет большой опыт преследования "белых воротничков" за подобные преступления - именно так он неоднократно характеризовал обвинения против Трампа и Коэна.

Брэгг настаивает на том, что расследование было тщательным и проведено по всем правилам. Говоря о выборе времени, прокурор сказал, что дело было возбуждено сейчас, потому что именно сейчас оно было готово к возбуждению.

"Это уголовные преступления в штате Нью-Йорк, независимо от того, кто вы. Мы не можем и не будем нормализовать серьезное преступное поведение", - сказал он.

Адвокаты Трампа назвали обвинения печальными, а сам процесс - политическим.

"Обвинительное заключение само по себе является шаблонным, - сказал адвокат Тодд Бланш журналистам у здания суда. - Мы будем бороться с ним, будем бороться изо всех сил".

Еще один адвокат экс-президента Джо Такопина заявил, что оглашение обвинительного заключения показало, что "верховенство закона в этой стране умерло".

"Хотя все не выше закона, никто не ниже его. И если бы имя этого человека не было Дональд Джей Трамп, нет никакого варианта, что мы все были бы здесь сегодня", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!