Военный эксперт: Украина одержит победу уже в октябре

Российская армия находится в таком плачевном состоянии, что не позднее октября этого года она потерпит поражение в Украине. Такое мнение в интервью второму каналу телевидения ФРГ во вторник, 4 апреля, высказал военный и экономический эксперт Маркус Койп (Marcus Keupp), преподающий в Военной академии при Высшей технической школе Цюриха.

Растрата резервов во имя минимального прогресса

По его оценкам, Россия уже потеряла в ходе боев в Украине порядка 10 тысяч единиц тяжелой военной техники и танков. С таким масштабом потерь Россия долго не протянет. "Это, собственно, лишь вопрос времени, когда у них (российской армии. - Ред.) иссякнут резервы", - заявил Койп.

Комментируя итоги российской зимней военной кампании, эксперт назвал их "катастрофическими". СМИ, по его словам, обращают внимание только на ситуацию вокруг Бахмута, но наступать Россия пыталась и еще по четырем направлениям - Кременная, Авдеевка, Маринка, Угледар. "К военной логике это не имеет ни малейшего отношения, - считает Маркус Койп. - Это просто массивная трата резервов - как материальных, так и людских - во имя минимального прогресса".

"Армата" только для парада?

Тот факт, что в России стали расконсервировать и отправлять на фронт допотопные танки Т-55 и Т-64, немецкий военный эксперт называет "эскалацией технологического регресса". Что же касается представленного еще в 2014 году танка Т-14 "Армата", то он пока был замечен только на военных парадах, но не на поле боя в Украине, заметил Койп.

Проанализировав ситуацию на фронтах и возможности российского ВПК, эксперт по вопросам военной экономики пришел к выводу, что к октябрю резервы армии РФ иссякнут настолько, что ей останется только окапываться, ни о каких дальнейших военных операциях не может быть и речи.

Украинская же армия, отмечает он, успешно переходит со старой еще советской военной техники на современную западную, в частности, танки и бронетранспортеры - такие, как американские Bradley и немецкие Marder. Это технологическое преимущество даст о себе знать во время украинского контрнаступления, начало которого Койп ожидает уже в середине апреля.

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