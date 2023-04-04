Глава КГБ заявил о задержании в Беларуси граждан Польши, стран Балтии и "десятков граждан Украины"

За совершение агентурных операций в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии. За "попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность" — десятки граждан Украины. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель, передает БЕЛТА.

По словам председателя КГБ, в отношении Беларуси "была активизирована разведывательно-подрывная деятельность".

"Приоткрою вам секрет: нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории. Конечно, польская сторона любыми способами хочет добиться обмена на кого-либо из этих своих граждан. Однако никто из задержанных ими лиц, работающих якобы в интересах Республики Беларусь, задач спецслужб Республики Беларусь не выполняет (речь о якобы белорусских шпионах, задержанных в Польше. — Прим. ред.)", — заявил Иван Тертель.

Кроме того, рассказал руководитель Комитета госбезопасности, в Беларуси задержаны "десятки граждан Украины" за "попытки совершения терактов, разведывательно-подрывную и шпионскую деятельность".

"КГБ Республики Беларусь имеет контакты со всеми спецслужбами мира. В разной степени они используются. К нам обратилась в том числе украинская сторона с просьбой поменять своих некоторых граждан на кого-то. Мы посмотрели на предложенный список — не нужны нам наркоманы, насильники и прочие, которые отбывают у них наказание", — подчеркнул он.

Среди задержанных за совершение на территории Беларуси агентурных операций есть и граждане стран Балтии, отметил Иван Тертель.

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