Задержана подозреваемая в организации взрыва в Петербурге

Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. 26-летней петербурженка Дарье Треповой грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в убийстве общеопасным способом.

Взрыв в кафе на Васильевском острове произошёл около шести часов вечера во время встречи провоенного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина) с читателями. Татарский был убит, всего пострадали около 30 человек, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, рассказывает "Фонтанка".

По версии следствия, подозреваемая принесла в кафе коробку с бюстом, в которое было вмонтировано взрывное устройство и вручила его Татарскому.

По утверждению "Фонтанки", Трепова была задержана в съёмной квартире знакомого её мужа в Выборгском районе на севере Петербурга. У неё, как утверждается, был билет на рейс в Узбекистан.

Что известно о Дарье Треповой

26-летняя Трепова — уроженка Санкт-Петербурга, около месяца назад она переехала в Москву. В соцсетях она писала о феминизме и мыслях о суициде. Она замужем за уехавшим в эмиграцию членом незарегистрированной Либертарианской партии Дмитрием Рыловым. Одна из подруг подозреваемой сказала изданию "Агентство", что брак "был шуточным".

24 февраля 2022 года Трепова и Рылов задерживались на антивоенной акции в Санкт-Петербурге, они были арестованы на 10 суток, следует из городской базы судов. Рылов уверен, что его жену подставили.

В интервью либертарианскому изданию SVTV он заявил, что Трепова "совершенно не понимала", что бюст взорвётся. "Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", — сказал он. Он не уточнил, где она взяла бюст.

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