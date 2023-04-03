По данным полиции штата Теннесси, в Мемфисе двое детей и один взрослый были найдены мертвыми после того, как сильный ветер повалил деревья на несколько домов. Еще двое жителей штата погибли в округе Макнейри. В субботу сообщалось о семи смертельных случаях в Теннесси.
В штате Индиана местный департамент природных ресурсов сообщил, что двое человек погибли в палаточном лагере в национальном парке. Еще 15 смертей, связанных со штормом ранее были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Делавэре, Миссисипи и Алабаме. Десятки людей получили ранения, были повреждены тысячи домов.
Jill and I visited Mississippi to support the community’s recovery from devastating tornados.
The resilience of Rolling Fork has been remarkable.
It’s hard to believe it in a moment like this, but the community will rebuild — and come back stronger than ever. pic.twitter.com/gGNtcRYheU
— President Biden (@POTUS) April 3, 2023
Президент США Джо Байден 2 апреля объявил о "крупной катастрофе" в Арканзасе, распорядившись выделить средства для помощи из федерального бюджета.
По данным Национальной метеорологической службы США, с 31 марта в стране были зарегистрированы более 80 торнадо.
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