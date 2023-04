По данным полиции штата Теннесси, в Мемфисе двое детей и один взрослый были найдены мертвыми после того, как сильный ветер повалил деревья на несколько домов. Еще двое жителей штата погибли в округе Макнейри. В субботу сообщалось о семи смертельных случаях в Теннесси.

В штате Индиана местный департамент природных ресурсов сообщил, что двое человек погибли в палаточном лагере в национальном парке. Еще 15 смертей, связанных со штормом ранее были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Делавэре, Миссисипи и Алабаме. Десятки людей получили ранения, были повреждены тысячи домов.

Jill and I visited Mississippi to support the community’s recovery from devastating tornados.

It’s hard to believe it in a moment like this, but the community will rebuild — and come back stronger than ever. pic.twitter.com/gGNtcRYheU

— President Biden (@POTUS) April 3, 2023