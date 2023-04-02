Жозеп Боррель. Почему совместная закупка боеприпасов поможет достичь справедливого мира в Украине

Украина втянута в интенсивную войну, ставки в которой — свобода и существование государства. Для того, чтобы бороться с захватчиком — Россией — и быть в состоянии его отбросить, Украине нужны не только политическая поддержка и деньги. Украине нужно не только оружие, но и боеприпасы, потому что оружие без боеприпасов бесполезно.

Жозеп Боррель — Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Сейчас запасы артиллерийских снарядов в России значительно больше, чем в Украине. И Россия гораздо больше их применяет. Цена этой разницы — жизни украинцев. Мы многократно говорили, что защита суверенитета Украины — это экзистенциальный вопрос не только для Украины, но и для остальной Европы. Мы не можем рассчитывать достичь этой цели, не предоставив Украине средства для ее достижения.

С тех пор как Россия начала войну против Украины, ЕС доказал, что понимает, каковы ставки, и что он готов нарушить табу, если это необходимо. Год назад мы впервые начали финансировать доставку летальной военной продукции для государства, на которое было совершено нападение. Осенью мы начали обучать украинских солдат на нашей территории под флагом ЕС. К концу этого года обучение пройдут уже 30 000 украинских солдат. Теперь же мы делаем еще один большой шаг: общими усилиями будем поставлять крайне необходимые Украине боеприпасы.

На прошлой неделе европейские лидеры согласились с трехсторонним предложением, которое я подал вместе с комиссаром Бретоном. Первая его цель — финансировать срочную поставку артиллерийских боеприпасов из существующих запасов или еще невыполненных заказов. Вторая — совместно закупать новые снаряды, третья — сотрудничать с военной индустрией ЕС, чтобы повысить производственные мощности, удовлетворить наши потребности и поддержать Украину.

В частности, мы потратим 1 млрд евро из Европейского Механизма мира, который отделен от бюджета ЕС, чтобы обеспечить компенсации странам, которые готовы немедленно доставить боеприпасы в Украину. Эта часть будет сформирована из запасов и еще не выполненных заказов. Еще миллиард евро пойдет на покрытие закупок снарядов калибром 155 мм (а также ракет, если такая просьба поступит) в военной индустрии ЕС и Норвегии. Это будет сделано через Европейское оборонное агентство или проекты по совместной закупке под руководством какой-либо страны ЕС. Здесь главная цель — скорость поставок. Совместная закупка станет для индустрии ясным сигналом о том, что она должна поставить в кратчайшие сроки.

Третье направление — увеличить способность европейской индустрии удовлетворить спрос таким образом, чтобы и наши армии могли пополнить свои запасы параллельно с поставками Украине. Проще отдать то, что у вас уже есть, если вы уверены, что завтра вы сможете приобрести что-то новое. Европейская комиссия поддержит увеличение производственных мощностей, чтобы избежать слабых мест и создать эффективные процедуры закупки, в том числе с финансовыми стимулами.

За последние 20 лет европейцы снизили свои инвестиции в оборонную индустрию. Теперь ситуация с безопасностью радикально изменилась, и мощности нужно увеличивать снова.

Конкретно — в течение одного года мы планируем передать Украине миллион артиллерийских снарядов и потратить на это 2 млрд евро из Европейского механизма мира. Если доля возмещения составит от 50 до 60%, то этот новый пакет позволит нам использовать около 4 млрд евро.

Это решение подтверждает способность ЕС действовать быстро в случае необходимости. Оно доказывает: мы полны решимости предоставить Украине средства, необходимые для законной самообороны.

Кроме того, это решение вызовет вопрос: как снабжение оружием может прекратить эту ужасную войну? Ответ: для того, чтобы защитить себя и прекратить войну, Украине нужны как оружие, так и боеприпасы — до тех пор, пока Россия продолжает атаки и бомбардировку Украины.

Конечно, мы, как и Украина, хотим мира. Но нам не нужен просто какой-то мир. Мы хотим справедливого и устойчивого мира, в основе которого лежит устав ООН. Это означает, что Россия должна убрать свои войска со всей территории Украины, которую она сейчас оккупирует. Поэтому мы поддерживаем формулу мира президента Зеленского.

Другими словами, важно, КАК заканчивается война, а не только тот факт, что она заканчивается, и Россия с помощью агрессивной войны получает территориальные и иные преимущества.

Мы также хотим привлечь виновных к ответственности. Поэтому важны обвинения, выдвинутые Международным уголовным судом против президента Путина. Он должен заплатить за военные преступления, в том числе за похищение множества украинских детей.

В этой войне история и справедливость находятся на стороне Украины. Но мы должны ускорить ход истории. Наша военная поддержка и наше решение совместно приобрести боеприпасы поможет достичь справедливого мира в Украине. Это правильное и необходимое решение.

Неофициальный перевод — Delfi.

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