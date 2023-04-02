Армения не собирается выдавать Путина МУС после ратификации Римского статута

У властей Армении "нет намерения или желания" арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру МУС, несмотря на ратификацию Римского статута, заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

24 марта Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). Ранее эти обязательства были ратифицированы парламентом страны, что теперь означает их немедленное вступление в силу.

Теоретически это означает, что во время визита в Армению президент России Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным МУС ордером на их арест.

Однако Аршакян в интервью - в обтекаемых формулировках, не упоминая напрямую ни Путина, ни МУС, - указал, что "решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо".

"Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - добавил он.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта. В его заявлении говорилось, что они "предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".

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