Новая волна торнадо в нескольких штатах США: более 25 погибших

По меньшей мере 26 человек стали жертвой серии торнадо, пронесшихся по южным районам и Среднему Западу США. В нескольких штатах разрушены дома, тысячи людей остались без электричества.

По данным издания Washington Post, зарегистрированы сообщения о приблизительно 60 торнадо. ABC News пишет, что стихийное бедствие затронуло девять штатов.

Известно о жертвах в Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе, Индиане, Алабаме и Миссисипи.

Торнадо пронеслось по городку Уинн в Арканзасе - поселению примерно в 170 км к востоку от столицы штата Литл-Рок.

Местная жительница Эшли Макмиллан рассказала, что она вместе с мужем, детьми и своими собаками прятались в маленькой ванной. Когда прошел торнадо, они сидели там "молясь и прощаясь друг с другом, потому что думали, что мы умрем". Упавшее дерево серьезно повредило их дом, но сами они не пострадали. Макмиллан рассказала агентству AP: "Чувствовалось, как трясется дом, были слышны громкие звуки, грохот посуды. А потом все стихло".

По предварительным данным, в Арканзасе погибли по меньшей мере пять человек, из которых четверо - в Уинне и один в столице Литл-Роке.

"Я живу здесь с 1985 года и довольно хорошо знаю весь округ, - рассказал Washington Post житель Литл-Рока, столицы штата. - А сейчас я не узнаю местность, меня это повергло в шок. Складское здание лежит в трех милях вниз по дороге от того места, где оно было, - говорит он.

"Печально, что мой город так сильно пострадал, - сказала информационному агентству AP Хайди Дженкинс, владелица местного салона. - Нашей школы больше нет, моей церкви больше нет. Мне больно за всех людей, которые потеряли свои дома".

Еще по меньшей мере семь человек погибли в Теннесси, четверо в Иллинойсе и трое в Индиане. Сообщается также о жертвах в Алабаме и Миссисипи.

Губернатор Арканзаса Сара Сандерс объявила в штате чрезвычайное положение, для помощи в восстановительных работах задействована национальная гвардия. По словам Сандерс, президент США Джо Байден пообещал федеральную помощь.

Предупреждения об экстремальных погодных условиях, в том числе о возможности гроз, сильного ветра и града, остаются в силе в восточной части страны, сообщила Национальная метеорологическая служба.

По данным американского веб-сайта PowerOutage, без электричества остались почти 600 тысяч человек, больше всех пострадали штаты Огайо, Пенсильвания и Теннесси.

Серия торнадо обрушилась на США спустя неделю после того, как в Миссисипи из-за огромного смерча погибли 26 человек. Тогда торнадо преодолел 94 км и длился около часа и 10 минут - необычно долгий период времени для подобных природных явлений.

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