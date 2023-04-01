"Газпром" подарил академии Кабаевой здание за 2 млрд рублей

В январе 2023 года академия художественной гимнастики Алины Кабаевой бесплатно получила от структур "Газпрома" здание кадастровой стоимость 2,2 млрд рублей, находящееся на первой в России федеральной территории "Сириус". Об этом говорится в расследовании Telegram-канала "Можем объяснить", опубликованном в пятницу, 31 марта.

Авторы расследования изучили структуру владения и собственности двух юрлиц, связанных с Кабаевой. Первая - это ее академия художественной гимнастики "Небесная грация". Как следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в начале марта 2023 года Кабаева стала директором этой ассоциации, информация об официальных владельцах "Небесной грации" в ЕГРЮЛ отсутствует.

Здание за 2,2 млрд в подарок

Тренировочная база этой академии Кабаевой расположена на территории "Сириуса", говорится на сайте "Небесной грации". Как следует из данных Росреестра, в октябре 2022 года собственником этого здания стало ООО "Газпром инвестгазификация". Через месяц оно продало недвижимость другой "дочке" "Газпрома" - "Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома". В январе этого года "Газпром" подарил здание за 2,2 млрд рублей еще одной компании - "Академии художественной гимнастики", говорится в выписке из "Росреестра", опубликованной журналистами. Компания была создана за три недели до того, как ей отошла эта собственность.

Директором организации, согласно данным ЕГРЮЛ, числится советская гимнастка, двукратная чемпионка СССР Татьяна Сац (Колесникова). Собственники "Академии художественной гимнастики", как и в случае с академией Кабаевой, скрыты. По словам источника "Можем объяснить" в одной из структур "Газпрома", бенефициар сделки является именно экс-гимнастка. "Это вообще не секрет для сотрудников", - сказал собеседник Telegram-канала.

Кабаеву называют матерью детей Путина

В конце февраля издание "Проект" выпустило большое расследование, посвященное собственности Кабаевой и ее отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Кабаева, которая занимает пост председателя совета директоров "Национальной медиа группы" , через подставных лиц владеет недвижимостью на сумму около 120 миллионов долларов, в том числе домом на территории резиденции Путина на Валдае, выяснил "Проект". Всего издание насчитало больше 20 объектов недвижимости в Москве, Сочи и на Валдае.

Кабаеву называют матерью детей Путина. В 2022 году издание The Wall Street Journal написало, что, по данным американской разведки, бывшая гимнастка родила Путину "как минимум троих детей".

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