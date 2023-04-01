Эксперт — DW: Трампа могут приговорить к 4 годам тюрьмы

По обвинениям, которые предположительно предъявят Дональду Трампу после решения большого жюри в Нью-Йорке, экс-президента США могут приговорить примерно к четырем годам лишения свободы. Такую оценку высказал в интервью медиакомпании DW в пятницу, 31 марта, бывший спецагент Федерального бюро расследований (ФБР), специалист по противодействию мошенничеству и финансовым преступлениям Дэвид Шапиро.

"Основываясь на информации из открытых источниках, я предполагаю, что набор обвинений будет включать в себя заговор, фальсификацию деловой документации, мошенничество при обнародовании информации о финансировании (предвыборной. — Ред.) кампании, мошенничество в страховой и налоговой сферах", — сказал Шапиро. "На текущий момент большинство из них (возможных обвинений. — Ред.), по всей видимости, свидетельствует о том, что речь идет о тяжких уголовных преступлениях класса Е, что грозит Трампу четырьмя годами тюремного заключения", — пояснил эксперт.

"Думаю, прокурор займет агрессивную позицию"

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Говоря о том, как может выглядеть сам процесс предъявления обвинений, Дэвид Шапиро сообщил, что Трамп предстанет перед судьей для заслушивания официальных обвинений. У него снимут отпечатки пальцев и сделают официальные фотоснимки для полицейской картотеки. Оглашение обвинений ожидается 4 апреля. Предполагается, что после этого экс-президента США отпустят.

"Думаю, что прокурор займет агрессивную, твердую позицию. И точно так же адвокаты, сторона защиты понимают, что им придется подавать много ходатайств и предположительно вести это дело (по инстанциям. — Ред.) до предела, возможно — до Верховного суда США", — отметил собеседник DW.

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Адвокат Джо Такопина ранее заявил, что наручники на Трампа во время явки в суд надевать не будут. В свою очередь Дэвид Шапиро считает, что бывший глава Белого дома может быть заинтересован прямо в обратном.

"Это усиливает серьезность (ситуации. — Ред.), виктимизацию, мученичество и создает впечатление, что он — опасный преступник, мафиози 21-го века", — отметил эксперт. "И я могу представить себе, что из-за склонности к публичности и стремления максимально использовать ситуации, в которых он, по его мнению, может добиться преимущества, он может предпочесть агрессивную (риторику. — Ред.): "Обращайтесь со мной так, будто я враг Америки номер один", — добавил Шапиро.

Решение большого жюри в Нью-Йорке



Большое жюри в Нью-Йорке — расширенная коллегия присяжных — ранее проголосовало за предъявление Дональду Трампу уголовных обвинений в рамках дела о выплате экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс денег за молчание. Как говорилось в заявлении окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в Twitter 31 марта, обвинители связались с адвокатом Трампа, чтобы согласовать его явку в офис Брэгга.



Дело Сторми Дэниэлс



Офис окружного прокурора Манхэттена ведет расследование в связи с предполагаемой ролью экс-президента США в схеме выплаты денег Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что в 2006 году она имела интимные отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам.

Дональд Трамп, намеренный баллотироваться в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, назвал решение большого жюри "политическим преследованием и вмешательством в выборы на беспрецедентном в истории уровне".

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