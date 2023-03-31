Путин освободил от должностей послов РФ в Эстонии и Латвии

Президент России Владимир Путин освободил от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии. Соответствующие приказы, датированные пятницей, 31 марта, опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Согласно президентским приказам, Михаил Ванин освобожден от должности посла в Риге, а Владимир Липаев - от аналогичной должности в Таллинне.

Россия высылает эстонского дипломата

В этот же день МИД России сообщил, что в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Ей был "выражен решительный протест" в связи с тем, что 24 марта Таллинн объявил персоной нон грата дипломатического сотрудника российского посольства. В ответ МИД РФ высылает дипломата аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда сотрудника посольства России.

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МИД Эстонии 24 марта велел до 29 марта покинуть страну советнику посольства РФ Александру Савинову. По оценке Таллинна, он принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

Москва еще в январе объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах в ответ на двукратное сокращение численного состава российского посольства в Таллинне. Власти Эстонии объяснили свой шаг намерением обеспечить паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве. Тогда же эстонскому послу было предписано покинуть Россию, а российскому - Эстонию.

В знак солидарности с соседней балтийской республикой Латвия также объявила, что с 24 февраля уровень дипломатических отношений с Россией будет понижен, а российский посол должен был покинуть страну.

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