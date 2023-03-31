Парламент Турции проголосовал за вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции вечером в четверг одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Против не было подано ни одного голоса.

Турция стала последней из 30 стран союза, одобрившей присоединение к нему Финляндии. Ранее на этой неделе "за" проголосовал парламент Венгрии.

Сама Финляндия ранее одобрила все необходимые формальности для вступления в Североатлантический союз. Теперь она может быть принята в НАТО уже в июле, на саммите в Литве.

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При этом судьба заявки Швеции, поданной одновременно с Финляндией в прошлом году, после российского вторжения в Украину, пока не ясна. Венгрия и Турция ещё не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО, выдвигая ряд условий. В Турции, в частности, обвиняли шведские власти в несоблюдении договорённостей о выдаче курдских активистов, которых Турция обвиняет в терроризме. В НАТО надеются на завершение процесса ратификации до саммита в Вильнюсе - в противном случае, по всей вероятности, Финляндия вступит в НАТО пока без Швеции.

Финляндия после Второй мировой войны придерживалась политики нейтралитета, сохраняя его и после распада СССР и ликвидации организации Варшавского договора. От нейтралитета большинство политических сил страны решило отказаться после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, посчитав, что только членство в НАТО может стать достаточной гарантией безопасности граничащей с Россией страны.

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