В Риге обрушился 5-этажный дом: под завалами 8 машин, движение транспорта ограничено

В четверг на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы Латвии в 14.15 поступило сообщение о том, что на ул. Сатеклес в Риге произошло обрушение 5-этажного здания.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались восемь припаркованных рядом с ним автомобилей.

Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра. Заказчик строительных работ — Linstow Baltic, генеральный застройщик —

SIA Bukoteks.

По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания, а также обследуются конструкции дома. На данный час известно, что эвакуировано восемь человек.

На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и

Latvijas gāze.

Информации о погибших и пострадавших в результате обрушения пока не поступало.

В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение. На улице Дзирнаву одна сторона закрыта для пешеходов. На участке улицы Дзирнаву от ул. Сатеклес до ул. Э. Бирзниека- Упиша движение закрыто.

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