На кладбище ЧВК "Вагнер" на Кубани за два месяца появились сотни новых могил

На кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, где хоронят погибших в Украине наёмников ЧВК "Вагнер", за последние два месяца появились сотни новых могил. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar, опубликованные журналистом The New York Times Кристианом Трибертом.

24 января Триберт также публиковал снимки кладбища. Сравнив их с фотографиями от 24 ноября 2022 года, он пришёл к выводу, что число захоронений выросло в семь раз – до 170 захоронений. В феврале там появились порядка восьмидесяти новых могил.

За расширением этого кладбища с начала войны также наблюдает местный активист Виталий Вотановский. В начале марта 2023 года он сообщил, что на кладбище появилось 26 новых могил, а всего там захоронены 406 наёмников ЧВК "Вагнер". При этом, как рассказал Вотановский в конце марта, родственники около 20 бойцов из других регионов начали готовить документы для эксгумации тел своих близких, не понимая, почему их похоронили вдали от дома без каких-либо уведомлений.

Ранее власти города и края пытались запретить дальнейшие захоронения "вагнеровцев" на кладбище. Глава муниципалитета Горячий Ключ Сергей Белопольский 18 марта утверждал, что кладбище "вагнеровцев" слишком разрослось. Он заявил, что не следует превращать курортный город в место массового захоронения.

В ответ Евгений Пригожин выступил с угрозами "принять меры" против администрации Горячего Ключа. Также он обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованиями повлиять на ситуацию.

19 марта на кладбище в станице Бакинская прошли очередные похороны погибших в Украине наёмников ЧВК "Вагнер".

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК "Вагнер" – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК "Вагнер" добровольцами. Для участия в войне против Украины ЧВК завербовала, по оценкам, десятки тысяч заключённых из российских колоний. В субботу вступили в силу поправки, распространяющие уголовную ответственность за так называемую дискредитацию и фейки и на негативные публикации о добровольцах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!