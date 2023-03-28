Венгрия ратифицировала членство Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает Yle. Единственным членом НАТО, который еще не принял это решение, остается Турция.

За ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО проголосовали 182 депутата, шесть парламентариев выступили против. Чтобы стать полноценным членом альянса, Финляндии теперь не хватает только одобрения со стороны парламента Турции. Депутаты в Анкаре рассмотрят этот вопрос уже на этой неделе.

В середине мая прошлого года Финляндия подала заявку на вступление в НАТО совместно с Швецией. На желание двух североевропейских стран присоединиться к блоку сразу негативно отреагировала Турция. В первую очередь, Анкара была недовольна тем, что власти Швеции и Финляндии предоставляют убежище курдским активистам, которых на родине считают террористами. Впоследствии турецкие власти заявили, что им удалось уладить разногласия с Хельсинки, однако одобрить заявку Стокгольма они пока что не считают возможным.

В парламенте Венгрии ратификация соглашения о присоединении к альянсу Швеции может состояться позднее, отмечает издание Magyar Nemzet. Политический директор премьер-министра страны Балаш Орбан заявил, что Швеция могла бы "успокоить" венгерских депутатов, которые возмущены критикой своих действий из Стокгольма в предыдущие годы. "Наша цель — поддержать вступление Швеции в НАТО с максимально возможным парламентским большинством, как и в случае Финляндии", — сообщил Балаш Орбан.

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