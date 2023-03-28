Стрельба в американской школе: шесть погибших, нападавшая убита

По меньшей мере трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси в понедельник, сообщили власти. Нападавшая (по предварительным данным, это была девушка) была застрелена полицией.

По данным полиции, инцидент произошел в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку, в результате чего стрелявшая была убита.

На пресс-конференции представитель полиции Дон Аарон сообщил, что среди погибших в результате стрельбы - трое детей и трое сотрудников школы. Один полицейский получил ранения.

Нападавшая была вооружена двумя штурмовыми винтовками, также на месте престпления был обнаружен пистолет.

Ранее телеканала NBC сообщал, что трое детей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, но к моменту прибытия в госпиталь все трое были мертвы.

Личность и мотивы нападавшей неизвестны, имена и возраст жертв также не разглашаются.

Школа в Нэшвилле, где произошел инцидент, является частной христианской школой для учащихся до шестого класса, дети обучаются там примерно до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней учится около 200 учеников.

Согласно данным Education Week, только в этом году в США произошло 12 инцидентов со стрельбой в школах, в результате которых были погибшие или раненые.

14 февраля 2023 в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США по меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения. Через некоторое время после нападения стрелок покончил с собой.

17 февраля вооруженный мужчина застрелил свою бывшую жену и еще пятерых человек в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи. Тогда это был 73-й массовой стрельбой с начала года (по данным исследовательской группы "Архив насилия с применением огнестрельного оружия", GVA).

27 мая 2022 года в результате нападения на школу в городе Ювалд в штате Техас погибли 19 учеников и две учительницы.

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