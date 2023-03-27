Северная Корея снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии

Вооруженные силы Северной Кореи утром в понедельник, 27 марта, произвели запуск как минимум двух баллистических ракет малой дальности, сообщает Объединенный комитет начальников штабов армии Южной Кореи. Ракеты были запущены в сторону Японского моря.

Министерство обороны Японии подтвердило сведения о запуске ракет и указало, что они пролетели около 350 км, упав в воду. В связи с этим в Токио выразили решительный протест относительно подобных действий со стороны КНДР. Япония отметила, что испытания баллистических ракет Северной Кореей нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которым Пхеньяну запрещены подобные действия.

КНДР активизировалась на фоне учений Южной Кореи и США



В регионе 23 марта завершились самые крупные за последние годы совместные учения войск Южной Кореи и США, продолжавшиеся с 13 марта. Во время этих учений Пхеньян произвел в течение одной недели как минимум пять запусков ракет в сторону моря — среди них были стратегические баллистические ракеты, а также как минимум одна ракета большой дальности. В ходе одного из таких мероприятий КНДР запустила "тактическую баллистическую ракету, оснащенную макетом ядерной боеголовки" — северокорейские СМИ описали это как отработку "ядерного контрудара".

После этого Пхеньян заявил об успешно проведенных испытаниях нового подводного беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие, которое с помощью подводного взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами". Однако аналитики из Южной Кореи и США со скепсисом отнеслись к заявлениям о наличии у Пхеньяна подобного оружия.

Ким Чен Ын поставил цели по укреплению военной мощи КНДР



В конце 2022 года северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи, поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году.

Среди прочего он заявил о намерениях существенно увеличить производство тактического ядерного оружия, а также создать новую межконтинентальную баллистическую ракету и запустить собственный разведывательный спутник.

При этом Пхеньян обвиняет в обострении ситуации на Корейском полуострове своих южных соседей. Так, перед учениями Южной Кореи и США КНДР обратилась в ООН с требованием повлиять на Вашингтон и Сеул, заставив их отменить маневры, которые якобы "явно носят захватнический характер".

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