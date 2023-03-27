В НАТО осудили ядерную риторику Путина, Украина требует созвать Совбез ООН, Болгария - за переговоры

Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, это не нарушает обязательств РФ по нераспространению ядерного оружия, поскольку Москва не станет передавать его в пользование Беларуси.

Путин подчеркнул, что США у тоже есть ядерное оружие, размещенное у союзников в Европе. "Мы просто делаем то, что они делали десятилетиями", - сказал он.

Киев расценивает Беларусь как ядерного заложника России



Как полагают в МИД Украины, эти намерения российских властей "подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом".

Размещение на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам в рамках Договора нераспространении ядерного оружия "еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего", указывает украинский МИД.

МИД Украины призывает государства "большой семерки" и ЕС предупредить Минск о далеко идущих последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие России. Кроме того, Украина ожидает эффективного противодействия "ядерному шантажу" Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе как постоянных членов Совета Безопасности ООН, и требует немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал Беларусь "ядерным заложником" Кремля.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - написал Данилов в Twitter.

По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, слова Путина свидетельствуют о том, что ему страшно и что он проигрывает. "Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой", - заявил Подоляк.

В НАТО осудили "безответственную" ядерную риторику Путина



НАТО раскритиковала Россию за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

"НАТО проявляет бдительность, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", - заявил представитель альянса.

Объяснения Путина, что РФ размещает ядерное оружие в Беларуси, поскольку страны НАТО также размещают его на своих территориях "полностью вводит в заблуждение", добавили в альянсе.

"Союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств. Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, совсем недавно приостановив свое участие в новом договоре о СНВ", - заявил представитель НАТО.

ЕС грозит Кремлю санкциями

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал он в Twitter.

По словам Борреля, размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать "безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности".

Германия обвинила Россию в ядерном запугивании



Правительство Германии раскритиковало объявленное Путиным размещение ядерного оружия в Беларуси, сообщает агентство dpa со ссылкой на заявление представителя мИД ФРГ. В Берлине слова Путина назвали "очередной попыткой ядерного запугивания".

"Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

У ФРГ нет собственного ядерного оружия, но на ее территории в рамках НАТО размещены американские ядерные боеголовки. Одновременно в правительстве Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

Болгария призвала стороны к переговорам



Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к переговорам между Россией и Украиной. По словам Йотовой, которую цитирует агентство dpa, По словам Йотовой, ситуация становится "все более и более опасной и пугающей", и поэтому они с президентом Болгарии Руменом Радевым неоднократно призывали к переговорам.

"Это не пустые слова", - подчеркнула Йотова, добавив, что большее количество вооружений во всех странах приводит к непредсказуемым решениям и на практике грозит серьезной войной.

Пентагон: Нет признаков, что РФ готовится применить ядерное оружие



В администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. "Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - сообщили в пресс-службе Пентагона.



Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!