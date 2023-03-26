Торнадо над Миссисипи: по меньшей мере 26 погибших, разрушены города

По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Под завалами разрушенных домов могут находиться другие жертвы стихии.

Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там валились деревья, оборваны провода электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

Разрушения также принесли проливные дожди, а также град размером с мячик для гольфа, выпавший в южных районах Миссисипи.

Жители небольшого городка Ролинг Форк на западе штата рассказывают, что окна их домов лопались под силой ветра.

Разрушения в этом районе оцениваются как особо масштабные.

"Я ничего подобного в своей жизни не видел. Это был чудесные маленький городок, а теперь его нет", - сказала в комментарии CNN местная жительница Бренди Шова.

Семья Найт - супруги и их трехлетняя дочь - гостили у родственников в Ролинг Форк.

Корнел Найт рассказал Ассошиэйтед пресс, что незадолго до удара торнадо в округе стало необычайно тихо, небо было очень темным, а потом стало видно, как тут и там начали взрываться трансформаторы.

По его словам, торнадо прошелся по дому другого родственника. Там рухнула стена, придавив собой несколько человек.

По словам спасателей, многих пришлось извлекать из-под груд щебня.

В округе Шарки несколько полицейских патрулей числятся пропавшими без вести.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил в твиттере, что поисково-спасательные группы оказывают первую помощь пострадавшим.

"Многие в дельте Миссисипи нуждаются в вашей молитве и Божьей защите сегодня вечером. Следите за сводками погоды и будьте осторожны всю ночь, Миссисипи!" - написал он.

По прогнозам, торнадо все еще угрожает некоторым регионам штата Миссисипи.

Несколько других штатов на юге США также готовятся к сильным штормам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!