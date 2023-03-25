Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия: Минск не получит контроль над над ядерными зарядами.

При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

По словам Путина, "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном".

"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Ранее власти Британии подтвердили, что в числе артиллерийских снарядов для танков Challenger-2, которые получит Украина, будут боеприпасы с обедненным ураном. Однако власти западных стран и эксперты напоминают, что такие снаряды предназначены для борьбы с тяжелой техникой и не имеют никакого отношения к ядерным вооружениям. Кроме того, боеприпасы с с обедненным ураном есть и на вооружении самой России.

Передачу Беларуси российских ракетных комплексов "Искандер-М" Путин и Лукашенко обсуждали еще в июне прошлого года, когда белорусский президент приезжал в Санкт-Петербург.

Тогда Путин сказал, что передача произойдет "в ближайшие месяцы", и подчеркнул, что такие ракеты могут нести ядерное оружие.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении", - сказал тогда президент России.

Тем не менее, в заявлении Путина в субботу подчеркивается, что ядерные заряды не передаются Беларуси, а только размещаются на ее территории.

Тогда же прозвучала просьба Лукашенко модернизировать с российской помощью белорусскую авиацию - президент жаловался на полеты самолетов НАТО у границ Беларуси.

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