Bloomberg: РФ хочет набрать на войну 400 тысяч контрактников

Кремль решил не проводить вторую волну мобилизации, а завербовать для участия в войне сотни тысяч контрактников, утверждают источники агентства Bloomberg.

Россия намерена в течение 2023 года привлечь к участию в войне в Украине до 400 тысяч контрактников, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в пятницу, 24 марта. По словам собеседников агентства, тем самым Кремль рассчитывает избежать еще одной принудительной мобилизации. На фоне подготовки к президентским выборам в 2024 году администрация президента не хочет вновь начинать мобилизацию, поскольку та "пошатнула доверие населения", пишет Bloomberg.

Кампания по набору контрактников уже началась, а региональные чиновники получили квоты и начали рассылать повестки потенциальным добровольцам, утверждает агентство. В первую очередь службу по контракту предлагают сельским жителям и ветеранам прошлых войн, рассказали собеседники Bloomberg. При этом несколько источников агентства признаются, что цель в 400 тысяч контрактников недостижима. Во время мобилизации российские власти призвали на войну порядка 300 тысяч человек.

SOTA: Власти Москвы получили задание привлечь 27 тысяч контрактников

Тем временем власти Москвы уже получили задание привлечь 27 тысяч контрактников для участия в войне, утверждает издание Sota со ссылкой на источник в мэрии. "Пока военных предполагается набирать добровольно, однако в мэрии убеждены, что в случае провала этого задания настанется вторая волна мобилизации", - пишет Sota.

По данным издания, чиновникам, ответственным за набор добровольцев, уже раздали сведения о выплатах и зарплатах, которыми предлагается убеждать граждан участвовать в войне.

В России начали массово рассылать повестки в военкомат

В марте жителям десятков российских регионов стали приходить повестки в военкомат. По словам правозащитников, в большинстве случаев людям предлагается явиться для "уточнения данных". Уже в военкомате мужчинам навязывают подписание контракта, рассказали юристы и подтвердил депутат Госдумы РФ Виктор Соболев.

Мобилизация, объявленная в России в сентябре прошлого года, завершилась в ноябре - но лишь на словах. Объявив о ее окончании, Путин подчеркнул, что не будет подписывать соответствующий указ. Это стало поводом для разговоров о возможной второй волне призыва. В Кремле заявляют, что не обсуждают подобные планы.

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