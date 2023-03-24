Во Франции на протестах против пенсионной реформы задержали более 170 человек

Более 170 человек, в том числе 72 из них — в Париже, были задержаны в ходе акции протеста против пенсионной реформы во Франции. Около 150 полицейских получили ранения в ходе столкновений протестующих с силами правопорядка в четверг, 23 марта.

Акции протеста прошли в ряде городов страны. В столице Франции демонстранты подожгли кучи мусора, скопившиеся в историческом центре города. Кроме того, как сообщает AFP, несколько сотен одетых в черное радикально настроенных протестующих разбивали витрины банков, магазинов и точек общественного питания, а также крушили уличную мебель. Полицейских забрасывали бутылками, петардами и камнями. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и атаковали толпу дубинками.

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, только в Париже было зафиксировано около 140 поджогов. Он обвинил в насилии "головорезов", которые приехали в столицу, "чтобы напасть на полицейских и общественные здания". Пожары были устроены протестующими и в других городах. Так в Бордо демонстранты подожгли дверь в здание мэрии.

По данным МВД Франции, в четверг в манифестациях по всей стране приняли участие около 1,089 млн человек. В Париже на улицы вышли около 119 000 демонстрантов. Представители профсоюзов заявили о 3,5 млн протестующих во всей Франции и 800 000 человек в столице. Они призвали к продолжению мирных протестных акций.

Реформа в обход парламента



Пенсионная реформа, обещанная Эмманюэлем Макроном и вызвавшая массовые протесты во Франции, подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, а также повышение минимальной пенсии до 1200 евро. Она была принята правительством в обход парламента. Для этого оно прибегло к особой статье французской конституции.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.

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