Опрос: три четверти европейцев поддерживают санкции против России

74 процента европейцев поддерживают экономические санкции против России, согласно последним данным "Евробарометра". Об этом сообщает газета "Rheinische Post".

65 процентов опрошенных поддерживают поставки оружия и другой военной помощи Украине. Большинство граждан ЕС удовлетворены мерами, принимаемыми Европейским Союзом против агрессивной войны России в Украине. Однако 80 процентов опрошенных также требуют, чтобы государства Евросоюза лучше координировали свои действия при покупке оружия.

"Евробарометр" - это серия опросов общественного мнения по различным темам, регулярно проводимых от имени Европейской комиссии. С середины января по начало февраля его в рамках в ЕС было опрошено более 26 000 человек.

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