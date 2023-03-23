"Никто не может быть выше Устава Организации Объединенных Наций, никто не может быть выше международного гуманитарного права, никто не может безнаказанно совершать военные преступления, преступления против человечности", - заявила Бербок во время визита в Скопье. "Вот почему мы сейчас поддерживаем Международный уголовный суд в отношении ордера на арест", - добавила она. Ранее с такой же оценкой выступал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Никто не может стоять выше права и закона", - сказал он.

Статьи по теме:
Министр юстиции Литвы: будет больше ордеров на арест Путина
"Медуза": в Кремле не ожидали ордера на арест Путина

По словам Бербок, Германия всецело поддерживает Международный уголовный суд, который был создан для того, чтобы военные преступления не остались безнаказанными. "Иногда на это требуется время, иногда десятилетия", - сказал Бэрбок. Османи также напомнил, что Северная Македония с самого начала войны осудила вторжение России в Украину и присоединилась ко всем санкционным пакетам Евросоюза. "Все правонарушители будут нести ответственность", - подчеркнул Османи.

Угрозы ракетным ударом от Медведева

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Гааге в случае суда над Путиным. "Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", - написал Медведев.

Любая попытка арестовать Путин по выданному ордеру будет объявлением войны России, также заявил он. "Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее", - сказал Медведев.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил, что выполнит требование МУС на арест Путина, если он окажется в ФРГ. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр.

Ордер на арест Путина

МУС выдал ордеры на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они "предположительно несут ответственность за военные преступления", связанные с незаконной депортацией детей из Украины.

В Кремле решение МУС назвали "возмутительным", напомнив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. В МИД России заявили, что ордер "не имеет никакого значения". Сам Путин решение МУС никак не комментировал, Львова-Белова утверждает, что не понимает, за что был выдан ордер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!